МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в рамках согласования сделки "Магнита" и "Дикси" фактически стало прецедентом, в том числе по жесткости условий, считает кандидат юридических наук, доцент кафедры конкурентного права Московского государственного университета им. О.Е. Кутафина Дмитрий Серегин. "Магнит" в рамках предписания ФАС может закрыть отдельные магазины

"Предписание, выданное ФАС России по данной сделке, фактически является прецедентом, в том числе с точки зрения жесткости условий, выдвинутых к участникам слияния", — сказал Серегин журналистам.

"Магнит" 18 мая сообщил, что достиг соглашения о приобретении своего конкурента — розничной сети "Дикси". Ритейлер тогда указывал, что цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей и подлежит определенным корректировкам. ФАС в четверг сообщила, что одобрила сделку, однако выдала строгое предписание.

В частности, слияние сетей будет проходить только в тех муниципальных образованиях, где доля "Магнита" не превышает 25%: компания не получит 142 магазина "Дикси" в 53 муниципалитетах (в результате в периметр сделки войдет порядка 2,5 тысячи магазинов). Кроме того, в рамках предписания ФАС объединенная доля рынка "Магнита" и "Дикси" в 22 муниципалитетах до 1 июля 2022 года должна быть снижена и не превышать 35%.

По словам доцента кафедры МГЮА, современное состояние ритейла достигло уровня, когда дальнейшее расширение торговых сетей может создавать не только экономические, но и социальные риски, в том числе рост цен на продукты. "С этой точки зрения предписание ФАС — действенный инструмент, который позволит усилить конкуренцию на этом рынке и предотвратить негативные последствия от слияния", — указал Серегин.

"Стоит отметить, что дополнительные обязательства торговой сети по нулевым наценкам на социально значимые товары — это не просто прямая выгода покупателей, но и сигнал другим участникам рынка — бизнес бизнесом, но есть еще и социальная ответственность. Насколько я помню, подобные ценовые обязательства ритейлеры взяли на себя впервые в рамках согласования M&A сделки", — добавил он. Суд отложил спор Apple с ФАС о злоупотреблениях на рынке приложений

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков в свою очередь обратил внимание, что "порог доминирования" в 25% доли рынка, установленный законом о торговле, должен гарантировать конкуренцию в розничном сегменте.

"Вместе с тем отсутствие строгой планки для присутствия сетей в регионе дает им лазейку, что создает необходимость повышенного контроля и анализа антимонопольной службой сделок слияния и поглощения, особенно проводимых крупнейшими сетями", — сказал Востриков.

"Помимо запрета ФАС на объединение многих магазинов в разных регионах страны, предписанием также закрепляется обязанность сохранить действующие договоры поставки, что минимизирует риски для бизнеса производителей и позволит покупателю видеть привычный ассортимент на витрине магазинов", — добавил исполнительный директор ассоциации.