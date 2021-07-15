МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в рамках согласования сделки "Магнита" и "Дикси" фактически стало прецедентом, в том числе по жесткости условий, считает кандидат юридических наук, доцент кафедры конкурентного права Московского государственного университета им. О.Е. Кутафина Дмитрий Серегин.
"Предписание, выданное ФАС России по данной сделке, фактически является прецедентом, в том числе с точки зрения жесткости условий, выдвинутых к участникам слияния", — сказал Серегин журналистам.
"Магнит" 18 мая сообщил, что достиг соглашения о приобретении своего конкурента — розничной сети "Дикси". Ритейлер тогда указывал, что цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей и подлежит определенным корректировкам. ФАС в четверг сообщила, что одобрила сделку, однако выдала строгое предписание.
В частности, слияние сетей будет проходить только в тех муниципальных образованиях, где доля "Магнита" не превышает 25%: компания не получит 142 магазина "Дикси" в 53 муниципалитетах (в результате в периметр сделки войдет порядка 2,5 тысячи магазинов). Кроме того, в рамках предписания ФАС объединенная доля рынка "Магнита" и "Дикси" в 22 муниципалитетах до 1 июля 2022 года должна быть снижена и не превышать 35%.
По словам доцента кафедры МГЮА, современное состояние ритейла достигло уровня, когда дальнейшее расширение торговых сетей может создавать не только экономические, но и социальные риски, в том числе рост цен на продукты. "С этой точки зрения предписание ФАС — действенный инструмент, который позволит усилить конкуренцию на этом рынке и предотвратить негативные последствия от слияния", — указал Серегин.
"Стоит отметить, что дополнительные обязательства торговой сети по нулевым наценкам на социально значимые товары — это не просто прямая выгода покупателей, но и сигнал другим участникам рынка — бизнес бизнесом, но есть еще и социальная ответственность. Насколько я помню, подобные ценовые обязательства ритейлеры взяли на себя впервые в рамках согласования M&A сделки", — добавил он.
Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков в свою очередь обратил внимание, что "порог доминирования" в 25% доли рынка, установленный законом о торговле, должен гарантировать конкуренцию в розничном сегменте.
"Вместе с тем отсутствие строгой планки для присутствия сетей в регионе дает им лазейку, что создает необходимость повышенного контроля и анализа антимонопольной службой сделок слияния и поглощения, особенно проводимых крупнейшими сетями", — сказал Востриков.
"Помимо запрета ФАС на объединение многих магазинов в разных регионах страны, предписанием также закрепляется обязанность сохранить действующие договоры поставки, что минимизирует риски для бизнеса производителей и позволит покупателю видеть привычный ассортимент на витрине магазинов", — добавил исполнительный директор ассоциации.
https://1prime.ru/business/20210715/834209092.html