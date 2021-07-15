МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" из-за мощного ливня временно ограничивал обслуживание вылетающих рейсов, сейчас работает в стандартном режиме, службы аэропорта устраняют последствия дождя, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова. Более 20 рейсов задержаны или отменены в "Шереметьево" из-за подтопления

"Аэропорт "Шереметьево" на данный момент обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в стандартном режиме. В период мощного ливневого фронта и грозовой активности в зоне аэропорта, согласно действующим регламентам и в целях безопасности пассажиров, были введены временные ограничения на обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме", — сказала Захаренкова.

Она отметила, что решения о прилете и вылете принимались непосредственно командирами воздушных судов, действующими исключительно в целях безопасности пассажиров.

"Службы аэропорта "Шереметьево" в оперативном режиме устраняют последствия интенсивного дождя, результатом которого стали скопления воды на некоторых участках аэродромной территории. При этом стоит отметить, что проводимые работы никаким образом не влияют на обслуживание пассажиров", — сказала представитель аэропорта.

Она добавила, что терминалы аэропорта функционируют в стабильном режиме, обслуживание пассажиров происходит согласно регламентам. Актуальная информация о статусе рейсов отражена на табло, на официальном сайте аэропорта "Шереметьево" и авиакомпаний.