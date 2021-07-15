МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Более 30 рейсов задержаны или отменены в московском аэропорту "Шереметьево" в четверг вечером на фоне подтопления, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

По информации на 20.20 мск, в "Шереметьево" 34 рейса задержано, два отменены.

Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что сильный ливень подтопил незначительный участок территории аэропорта "Шереметьево", но взлет и посадка воздушных судов проходят в штатном режиме.