МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. "Северсталь" в первом полугодии 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО по сравнению с тем же периодом прошлого года в четыре раза, до 1,86 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA вырос в 2,7 раза, до 2,809 миллиарда долларов на фоне роста цен в отчетный период, его рентабельность достигла 54,4% против 32% годом ранее. Выручка увеличилась на 56,8%, до 5,165 миллиарда долларов благодаря росту цен и объемов продаж, свободный денежный поток – в 5,9 раза, до 1,433 миллиарда долларов вследствие роста прибыли. Капвложения составили 551 миллион долларов.

Во втором квартале 2021 года чистая прибыль "Северстали" увеличилась относительно предыдущего квартала в 1,6 раза, до 1,139 миллиарда долларов, показатель EBITDA – на 41,7%, до 1,647 миллиарда долларов в основном из-за роста выручки на фоне высоких цен и расширения ценового спреда между слябами и сырьевой корзиной. Рентабельность по EBITDA достигла 55,9% против 52,4% кварталом ранее. Выручка выросла на 32,8%, до 2,946 миллиарда долларов в связи с ростом средневзвешенной цены реализации на 30% и увеличением объема продаж.

Свободный денежный поток увеличился на 88,3%, до 936 миллионов долларов за счет роста EBITDA и незначительного снижения капвложений (-2%, до 273 миллионов долларов). Чистый долг в течение второго квартала сократился на 3% и на 30 июня достиг 1,541 миллиарда долларов, коэффициент чистый долг/EBITDA составил 0,37х против 0,52х в предыдущем квартале. Общий долг снизился на 7%, до 2,324 миллиарда долларов за счет погашения конвертируемых облигаций. "Ростех" опубликовал фото новейшего военного самолета для МАКС-2021

Денежные средства и эквиваленты уменьшились на 15%, до 783 миллионов долларов на фоне выплаты дивидендов за четвертый квартал прошлого года и первый квартал текущего года, а также погашения обязательств по конвертируемым облигациям, частично исполненного за счет денежных средств. "Сильная позиция по показателю ликвидности, представленная денежными средствами и их эквивалентами в размере 783 миллиона долларов и неиспользованными средствами в рамках открытых кредитных линий более чем покрывает краткосрочный долг компании, который составляет 554 миллиона долларов", — заявили в "Северстали".

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов. В компании работают около 50 тысяч человек. "Северсталь" в 2020 году снизила выпуск стали на 4%, до 11,314 миллиона тонн.