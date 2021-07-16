МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в России ждет официального ответа от властей Москвы по вопросу признания иностранных сертификатов о вакцинации против коронавируса для получения QR-кодов, при этом находится с ними в контакте по решению текущих вопросов, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Газета "Известия" в пятницу написала, что АЕБ и Американская торговая палата (AmCham) обратились к властям РФ с просьбой признать иностранные сертификаты о вакцинации для получения QR-кодов. Глава АЕБ в России Тадзио Шиллинг заявил газете, что организация обратилась в мэрию Москвы с предложением упростить процесс получения QR-кода иностранцами и россиянами, привитыми за пределами РФ препаратами, признанными ВОЗ, или российскими вакцинами, поставляемыми на зарубежные рынки. Ученые перечислили основные осложнения при COVID-19

"На данный момент мы ждем официального ответа от мэра Москвы, а также находимся в тесном контакте с представителями мэрии по решению срочных текущих вопросов", — сказали в пресс-службе.

В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.