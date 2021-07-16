МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Проверки кафе и клубов в Москве на соблюдение COVID-мер будут проводиться регулярно, сообщил в пятницу глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Рестораны Москвы без веранд потеряли 60-85% выручки из-за QR-кодов

"С понедельника, когда QR-коды уже не станут обязательными, в кафе и ресторанах все требования главных санитарных врачей и России, и Москвы будут соблюдаться в таком же формате. Это касается и ночных заведений, и клубов. Проверки также будут проводиться на регулярной основе", — сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу объявил, что благодаря улучшению ситуации с коронавирусом и хорошим темпами вакцинации с 19 июля ряд ограничительных мер будет ослаблен: обязательная система QR-кодов отменяется, возобновляют работу в обычном режиме фуд-корты и детские игровые комнаты.