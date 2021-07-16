МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. В Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений… с 19 июля мы отменяем обязательные QR-коды в общепите", — заявил Собянин. В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID

Однако отмена QR-кодов в Москве не означает прекращения действия всех эпидемиологических требований, заявил мэр Москвы, добавив, что надеется на дальнейшее понимание ситуации со стороны москвичей.

"Мы должны понимать, что находимся в зоне риска, в зоне эпидемии, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения. Хотел бы поблагодарить москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости, и выполнение требований, которые предписаны врачами Роспотребнадзора", — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета.

Мэр Москвы также добавил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но число ежедневно выявляемых случаев снизилось благодаря ужесточению требований.