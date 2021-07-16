БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июл — ПРАЙМ. Основной причиной роста цен на бананы в России стали внешние факторы, ситуация должна улучшиться с наступлением осени, считает Ричард Саласар, исполнительный директор Ассоциации коммерциализации и экспорта бананов Acorbanec, на участников которых приходится более 60% поставок в Россию. Песков прокомментировал работу механизмов сдерживания цен на продукты

По данным Росстата, средняя стоимость килограмма бананов в России составила 84,08 рубля, увеличившись в годовом выражении на 4,5% (с 80,43 рубля в июне прошлого года). Однако цены на бананы снижаются второй месяц подряд: в мае — на 1,3% по сравнению с апрелем, в июне — на 4,5% к маю.

"Отпускные цены на бананы (в Эквадоре) были снижены в этом году, но на финальные цены (в России) повлияло увеличение цен на картон и пластик (используемые для упаковки), рост фрахта на морскую доставку грузов, который удвоился или даже утроился в зависимости от направления, а также рост пошлин ЕАЭС на бананы", — сказал Саласар РИА Новости.

Также сыграли роль курс доллара и цены на нефть.

По данным Acorbanec, экспортные поставки бананов в январе-мае сократились лишь на 3,05%, в частности в Россию на 4,12%, в Европу — на 4,74%. Кроме того, по словам Саласара, у Эквадора в этом году не было серьезных проблем в производстве бананов. Было некоторое снижение в связи с падением вулканического пепла и холодами, однако это не оказало существенного влияния на объемы.

"Как и во все годы, Россия летом покупает меньше фруктов, и это нормально. Осенью она должна начать закупать больше фруктов… Надеемся, что спрос начнет расти и это позволит улучшить цены", — отметил Саласар.

Однако пока остается неясность с ценами на картон и морскую доставку грузов, есть прогнозы, что они останутся высокими в этом и начале следующего года, добавил эксперт.