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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210716/834214093.html
Цены на бананы установили пятилетний рекорд
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Цены на бананы в магазинах вернулись на уровень 2016 года, сообщил РБК. По данным Росстата резкий взлет цен на бананы отмечен в феврале 2021 года. С февраля по апрель цена одного... ПРАЙМ, 16.07.2021
рост цен, продукты, товар, фрукты, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Цены на бананы в магазинах вернулись на уровень 2016 года, сообщил РБК.
По данным Росстата резкий взлет цен на бананы отмечен в феврале 2021 года. С февраля по апрель цена одного килограмма бананов увеличилась с 86,7 рублей до 89,3 рублей.
В июне бананы можно было приобрести за 84,1 рублей. Это максимальная цена с 2013 года.
Тропическая ягода очень популярна в нашей стране. Россияне покупают бананы чаще, чем морковь. Магазины реализуют ежегодно примерно одинаковый объем картофеля и бананов, сообщил медиахолдинг.
В феврале СМИ писали о проблемах с поставками фрукта из Эквадора из-за активности вулкана Сангай. Представитель компании Triny Fresh S.A. Наталья Багдасарян отметила, что сейчас проблем с перевозками из-за вулканической активности в Эквадоре нет, пишет РБК.