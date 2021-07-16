МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Цены на бананы в магазинах вернулись на уровень 2016 года, сообщил РБК. Британия может ввести налог на соль и сахар

По данным Росстата резкий взлет цен на бананы отмечен в феврале 2021 года. С февраля по апрель цена одного килограмма бананов увеличилась с 86,7 рублей до 89,3 рублей.

В июне бананы можно было приобрести за 84,1 рублей. Это максимальная цена с 2013 года.

Тропическая ягода очень популярна в нашей стране. Россияне покупают бананы чаще, чем морковь. Магазины реализуют ежегодно примерно одинаковый объем картофеля и бананов, сообщил медиахолдинг.

В феврале СМИ писали о проблемах с поставками фрукта из Эквадора из-за активности вулкана Сангай. Представитель компании Triny Fresh S.A. Наталья Багдасарян отметила, что сейчас проблем с перевозками из-за вулканической активности в Эквадоре нет, пишет РБК.



