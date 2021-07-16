МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Интернет-холдинг "Яндекс" закрыл сделку по покупке банка "Акрополь" и стал его единственным акционером, сообщила пресс-служба компании.

"Яндекс" закрыл сделку по покупке банка "Акрополь". В результате "Яндекс" стал стопроцентным акционером банка и получил все лицензии "Акрополя", включая универсальную банковскую", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что сделка была закрыта после одобрения Банком России. Сумма сделки составила 1,1 миллиарда рублей, из которых 75 миллионов рублей — премия к капиталу за покупку.

Как отмечает "Яндекс", наличие лицензии "Акрополя" позволит компании развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнеров.

Согласно информации на сайте банка, "Акрополь" — универсальное кредитно-финансовое учреждение, предоставляющее весь спектр банковских услуг. Банк основан в 1994 году. Работает в Московском регионе.

"Яндекс" – крупнейшая российская интернет-компания, основана в 2000 году, спустя три года после запуска своей поисковой системы. Кроме России, компания работает также в Белоруссии, Казахстане и Турции. Семейному трасту сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа принадлежит 8,6% капитала компании и 45,5% голосов, экономическая доля публичных инвесторов – 86,9% (доля в голосующих акциях — 45,7%).