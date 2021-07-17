МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. У подорожания бананов в России есть несколько причин, в частности, снижение курса рубля по отношению к мировым валютам, а также повышение транспортных расходов, рассказал в эфире радио Sputnik основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. Эксперт рассказал, когда может произойти снижение цен на бананы в России

"За прошлый год рубль почти 20% потерял, и хотя в этом году ситуация достаточно стабильная, это необходимо закладывать в себестоимость, поскольку эта продукция стопроцентно импортная", — пояснил он.

Также эксперт упомянул транспортный фактор. "В течение прошлого года на фоне разрыва логистических цепочек из-за локдауна в различных регионах мира существенно подорожала морская перевозка. Сейчас цены на перевозку стабилизировались, но они все еще выше уровня 2019 года", — отметил Федяков.

По мнению эксперта, для того, чтобы цены нормализовались, нужно, чтобы в полную силу заработала промышленность по всему миру, а также заработали все связи, которые были в предыдущие годы выстроены.

"Поскольку именно они позволяли максимально оптимизировать логистическую цепь для максимально доступных поставок", – сказал Федяков.

Цены на бананы выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот продукт начал резко дорожать в феврале – килограмм стоил 86,7 рубля. Пика цены достигли в апреле – 89,3 рубля за килограмм. В июне бананы немного подешевели – до 84,1 рубля, но для летнего месяца, когда их стоимость традиционно снижается, это самый высокий показатель минимум с 2013 года.

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