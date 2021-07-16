МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Бананы подорожали в РФ с начала года к лету из-за ослабления курса рубля и логистических сложностей, но вряд ли цена будет еще выше, так как в жаркий сезон спрос на них все равно падает, заявили РИА Новости эксперты.

По данным Росстата, средняя стоимость килограмма бананов в России составила 84,08 рубля, увеличившись в годовом выражении на 4,5% (с 80,43 рубля в июне прошлого года). Однако цены на бананы снижаются второй месяц подряд: в мае — на 1,3% по сравнению с апрелем, в июне — на 4,5% к маю. В целом, цены на продукцию традиционно растут в начале года до конца весны, а затем бананы начинают дешеветь.

"Ввиду оптовой динамики и увеличения предложения сезонных фруктов можно ожидать снижения цен на бананы в ближайшее время", — считает зампредседателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов.

Он пояснил, что на рост цен в российской рознице повлияла совокупность факторов: курсовая динамика, стабильный спрос, неурожай в Эквадоре и логистические сложности. Между тем, на сегодня для рынка бананов характерно сезонное снижение спроса, и цены в опте на данный момент снижаются: например, сейчас бананы предлагаются к продаже по 60-86 рубля за килограмм, сообщил Леонов.

В свою очередь директор Союза производителей ягод (Ягодный союз) Ирина Козий отметила, что в целом цена на бананы в РФ последние годы подрастала в связи с тем, что они занимали нишу яблок, потребление которых в 2014-2015 году сократилось на фоне контрсанкций, и пока не полностью восстановилось.

Спрос на бананы растет зимой, когда они становятся основой фруктового рациона, и цена, как правило, более высокая, а подорожание в летний период отражает рост цен на всю импортную продукцию из-за снижения курса рубля. Кроме того, продолжила Козий, причина и в некоторых логистических сложностях, так как сейчас в принципе затруднены международные перевозки.

ЯБЛОКИ ТОЖЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

Она считает, что цена бананов в ближайшее время так же сложно предсказуема, как и курс рубля через месяц, но для ее прогнозирования более интересно, сколько будут стоить отечественные яблоки: сбор нового урожая уже начался. "Есть три основные фруктовые категории – бананы, яблоки и цитрусовые, в первую очередь – апельсины, доля потребления между которыми меняется в зависимости от динамики цены", — пояснила эксперт.

В связи с этим, продолжила она, возникает вопрос, как производителям яблок удалось справиться с привлечением сезонных рабочих для сбора, как повлияли на него погодные изменения и как отразился рост стоимости удобрений и пестицидов.

В начале июля начался сбор первого урожая в Краснодарском крае: цена таких яблок у производителя была от 60 до 70 рублей за килограмм, а в Тамбовской области, где сбор начнется через 1,5-2 недели, цена планируется от 40 до 60 рублей, сообщил президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин. "Между тем в связи с подорожанием всего себестоимость поднялась с 12-15 рублей до 25-30 рублей за килограмм. Дешевым яблоко теоретически не может быть", — заметил он. АЕБ ждет ответа от Москвы по признанию иностранных COVID-сертификатов

"Бананы с яблоками и цитрусовыми входят в тройку самых востребованных фруктов, на долю которых приходится около 70% всего потребления в России", — напомнил Леонов из "Руспродсоюза".

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт бананов в Россию в 2020 году составил 1,516 миллиона тонн. Основным поставщиком бананов в Россию является Эквадор, импорт из которого составил 1,46 миллиона тонн (96,3% в общем объеме поставок). Гораздо меньшие объемы приходятся на Гватемалу (20,175 тысячи тонн, 1,3%), Коста-Рику (17,309 тысячи тонн, 1,1%) и Колумбию (15,13 тысячи тонн, 1%).