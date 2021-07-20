МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о наличии письма главе государства от крупнейших российских компаний в области строительства транспортной инфраструктуры с жалобами на проблемы в отрасли и убытки. Путин призвал не допустить банкротств строительных компаний

Ранее в СМИ сообщалось, что крупнейшие компании в области строительства транспортной инфраструктуры, включая "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга и "Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко, обратились к Путину с жалобой на кризис в отрасли и убытки, которые достигли 137 миллиардов рублей с 2015 года.

"Мне не известно об этом письме ничего. Не могу вам сказать, мне неизвестно, мне нужно проверять, было ли такое письмо. Я не видел", — сказал Песков в ответ на вопрос, ознакомился ли Путин с письмом.