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Кремлю неизвестно о наличии письма Путину от строительных компаний
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о наличии письма главе государства от крупнейших российских компаний в области строительства транспортной... ПРАЙМ, 20.07.2021
кремль, строительство, владимир путин, недвижимость, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о наличии письма главе государства от крупнейших российских компаний в области строительства транспортной инфраструктуры с жалобами на проблемы в отрасли и убытки.
Ранее в СМИ сообщалось, что крупнейшие компании в области строительства транспортной инфраструктуры, включая "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга и "Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко, обратились к Путину с жалобой на кризис в отрасли и убытки, которые достигли 137 миллиардов рублей с 2015 года.
"Мне не известно об этом письме ничего. Не могу вам сказать, мне неизвестно, мне нужно проверять, было ли такое письмо. Я не видел", — сказал Песков в ответ на вопрос, ознакомился ли Путин с письмом.