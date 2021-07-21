ЧИТА, 21 июл — ПРАЙМ. Правительство Забайкальского края разрешило летним верандам и террасам работать до 23.00 вместо 21.00 в условиях ограничений из-за COVID-19, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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"С 21 июля продлено время работы летних веранд, террас стационарных объектов общественного питания до 23.00. Ранее веранды могли работать до 21.00", — заявили в пресс-службе.

При принятии решений учитывались обращения предпринимателей, шли консультации с Роспотребнадзором.