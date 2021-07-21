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Власти Забайкалья продлили время работы летних веранд и террас
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Правительство Забайкальского края разрешило летним верандам и террасам работать до 23.00 вместо 21.00 в условиях ограничений из-за COVID-19, сообщили в пресс-службе регионального... ПРАЙМ, 21.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЧИТА, 21 июл — ПРАЙМ. Правительство Забайкальского края разрешило летним верандам и террасам работать до 23.00 вместо 21.00 в условиях ограничений из-за COVID-19, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Ограничения в Забайкалье были введены с 9 июля по 6 августа. Запрещена работа ночных заведений и массовых мероприятий.
"С 21 июля продлено время работы летних веранд, террас стационарных объектов общественного питания до 23.00. Ранее веранды могли работать до 21.00", — заявили в пресс-службе.
При принятии решений учитывались обращения предпринимателей, шли консультации с Роспотребнадзором.