МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Минздрав России подготовил законопроект о телемедицине, согласно которому водителям такси, автобусов и грузовиков можно будет дистанционно проверять давление, пульс, температуру и содержание алкоголя в выдохе. Соответствующий документ уже направлен в правительство, узнал "Коммерсант".

По данным издания, инициативу уже оценили в Министерстве экономики, рассчитав, широкое распространение телемедицины позволяет сократить смертность в ДТП на 20%. В Минтрансе также одобрили законопроект. Нововведение также понравилось участникам рынка, но пока им непонятно, кто будет финансировать проект.

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В Минздраве считают, что телемедицина решит вопрос формальности. Давление, температура, пульс, содержание алкоголя в выдохе и другие параметры можно будет проверить дистанционно через специальный терминал за две–три минуты. При этом подделать полученные данные будет невозможно.

Опрошенные изданием участники рынка поддержали идею. Дмитрий Ерзамаев из московского "Мосгортранс" рассказал, что в рамках пилота компания проводит 50 тысяч дистанционных осмотров в месяц.

"Алкоголиков больше не стало, а вот коэффициент отстранения по давлению или пульсу вырос в несколько раз", — цитирует его газета.

Другой собеседник издания, зампред Общественной палаты Красноярского края Валерий Васильев считает, что документ нужно доработать для регионов. Он также выразил беспокойство по поводу безопасности хранения персональных данных водителей в информационной системе, которая будет создаваться для телемедицины.