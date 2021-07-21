МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Сотрудники малого бизнеса рассказали, что лучшим средством борьбы со стрессом от работы является просмотр фильмов и сериалов, говорится в исследовании разработчика ПО для управления бизнесом "Мегаплан".

"Самым популярным способом борьбы со стрессом на работе опрошенные назвали просмотр фильмов или сериалов — 42,8% (множественный выбор), 32,9% стараются отвлечься на хобби, 22,9% "заедают" стресс, 22,5% занимаются спортом", — говорится в отчете по итогам опроса более 1,5 тысячи сотрудников и руководителей МСП.

Таксисты пожаловались Мишустину на новую систему для водителей

Кроме того, четверть опрошенных признались, что за минувшие полгода у них случались нервные срывы из-за работы, остальные таких перегрузок не испытывали.

О том, что это лето негативно повлияло на работоспособность, рассказали 73,4% респондентов: из них 62,7% отметили, что из-за сильной жары им очень трудно сосредоточиться на работе, а 10,7% — что им стало невыносимо находиться в офисе опять же из-за жары. 26,5% ответили, что это лето никак не повлияло на них, поскольку хорошо переносят жаркую погоду.

О возникшем желании сменить работу за последние полгода заявили 54,4% участников исследования: из них 21% хотят уволиться, но боятся не найти новое место, а 45,6% менять работу не собираются.

"Последние полгода оказались серьезным испытанием для многих работников: массовая вакцинация, рост числа заболевших коронавирусом и невыносимая жара в центральной части России наложили свой отпечаток на их трудоспособность. Кроме того, минувшее полугодие стало дополнительным испытанием и для руководителей, поскольку многие были вынуждены в реальном времени перестраивать свой бизнес под требования властей, а в совсем печальных случаях — вообще его закрывать", — сказал гендиректор компании Сергей Козлов.