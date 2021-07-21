МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Работодатели в России увеличивают число вакансий с гибким и свободным графиком, кроме того, набирают популярность подработки, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор сервиса для размещения объявлений "Авито" Владимир Правдивый.

"Если говорить о тенденциях на рынке труда, то это, конечно, удаленный наем, а еще набирают популярность вакансии с гибким графиком. Количество вакансий со свободным графиком также увеличилось, на 89% за год, равно как и число откликов на них — на 61%", — сказал Правдивый.

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"Этот формат требует тонкого регулирования, поскольку находится в пограничной зоне между самозанятостью как оказанием услуг и полной занятостью. Регулирование должно следовать за появлением новых форматов в бизнесе", — отметил он.

В целом, продолжил он, рынок труда — наиболее гибкий индикатор состояния экономики и ожиданий работодателей. "Когда началась пандемия, он существенно просел, но так же быстро восстановился. Мы видим это по растущему количеству вакансий: сейчас на наших сервисах их более 600 тысяч, причем существенную часть, порядка 400 тысяч, размещает малый и средний бизнес, наиболее чувствительный к состоянию экономики", — рассказал гендиректор сервиса.

"С точки зрения предложения услуг, число объявлений от частных исполнителей за год выросло на 20%. Сейчас у нас представлено порядка 2 миллионов объявлений от специалистов и компаний в сфере услуг", — сообщил он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.