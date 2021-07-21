МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Росрыболовство хочет выторговать снижение розничной стоимости рыбы в обмен на субсидии для торговых сетей и рыбопромышленников на перевозку продукции с Дальнего Востока. Ведомство предлагает заключить соглашение о "справедливых ценах", но участники рынка пока не торопятся радоваться и сомневаются в эффективности такого предложения, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник из индустрии, присутствовавший на встрече с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым 20 июля, а также на руководителя пресс-службы ведомства Дмитрия Клокова.

Он подтвердил изданию, что агентство обратилось к Минпромторгу с предложением "совместно с сетями и рыбопромышленниками рассчитать "справедливую цену", которую отразят в долгосрочных контрактах".

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Согласие на "справледивую цену" Росрыболовство готово компенсировать субсидиями на порожнюю перегонку рефрижераторных контейнеров на Дальний Восток для поставок рыбы.

Эту идею в свою очередь подала в середине марта Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС; объединяет операторов и владельцев рефрижераторного подвижного состава).

Издание пишет, что мера должна помочь решить вопрос со скопившейся рыбой из-за закрытия китайского рынка в конце 2020 года.

По словам Клокова, субсидирование перевозки 100 тыс. тонн рыбной продукции с Дальнего Востока может привести к снижению оптовых цен в регионах доставки на 10%.

В Минпромторге заявили, что пока "формируют позицию". В ОАО РЖД изданию сказали, что готовы поддержать любые инициативы, которые будут направлены на увеличение объемов перевозок и снижение издержек грузоотправителей, указав, что стоимость железнодорожной перевозки не занимает существенную долю в конечной цене рыбной продукции.

Участники рынка, побеседовавшие с изданием, заявили о готовности рассмотреть "возможность взаимовыгодного сотрудничества". Управляющий ГК "Доброфлот" Александр Ефремов считает, что правильнее было бы субсидировать перевозку готовой продукции, поскольку на полках продается готовая продукция, а не сырье, и она имеет другую степень переработки, которая дает разницу в стоимости в 3 раза. Другой собеседник, замдиректора УК "Норебо" Сергей Сенников отметил, что при снижении цены на 20–30% потребление рыбы в России может вырасти, однако субсидирования логистики может быть недостаточно.

"Лента" призналась изданию, что не готова к заключению соглашения, так как практически не имеет прямых договоров с рыбопромышленниками, а работают с дистрибуторами. Кроме того, ритейлер опасается, что резкое снижение цен на минтай также грозит падением спроса на курицу.