СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил закрывать предприятия, нарушающие COVID-ограничения, и лишать их государственной поддержки. Власти Крыма рассказали, в каком случае местные курорты закроют турсезон

"Применять управленческие административные рычаги. По нарушителям — все иски должны быть поданы в трёхдневные сроки на закрытие предприятий на 90 дней и соответственно никакой поддержки данным предприятий в части оказания дополнительной поддержки бизнесу не оказывать, ни в какие программы данные предприниматели попасть не должны. Плюс не продлевать договора аренды площадок, территорий", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба.

Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время с заполняемостью в 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание навынос. При этом в ряде городов и районов полуострова полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита.

При этом Аксенов назвал наглецами владельцев предприятий, которые, несмотря на все предупреждения, продолжают игнорировать санитарно-противоэпидемические нормы и ограничения. Число новых случаев COVID-19 в России выросло на 23 704

"Наглецы вызывают у меня возмущение. Нагло действуют. Плевать на всех хотели. Предлагаю самых наглых и самых отмороженных наказывать публично и проверять не только на ковидную ситуацию, но и на все, что можно проверить. Мы предъявляем обвинение в разрушении системы здравоохранения", — сказал Аксенов.

Он также подчеркнул, что предприятиям, которые соблюдают COVID-ограничения, будет оказываться помощь в развитии.