МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Группа Qiwi продаст банку "Открытие" свою долю в 40% в проекте "Точка" по ориентировочной цене 4,95 миллиарда рублей, сделка может быть закрыта в третьем квартале этого года, говорится в сообщении Qiwi. Zoom покупает поставщика облачных сервисов Five9 за $14,7 миллиарда

"Группа Qiwi заключила соглашение с банком "Открытие" о сделке купли-продажи своей 40% доли в капитале АО "Точка", что составляет 45% экономической доли данной компании. Доля Qiwi была оценена в 4,95 миллиарда рублей (исходя из текущей стоимости компании в 11 миллиардов рублей) и может быть пересмотрена в большую или меньшую сторону на основании аудированных результатов "Точки" за 2021 финансовый год", — сказано в сообщении.

"Закрытие сделки подлежит одобрению Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации и запланировано на третий квартал 2021 года. Окончательная корректировка стоимости сделки будет произведена на основе аудированных результатов "Точки" за 2021 год, и, как ожидается, будет определена во втором квартале 2022 года", — добавили в компании.

"Точка" предоставляет различные услуги представителям малого и среднего бизнеса. По состоянию на 31 декабря прошлого года "Точка" имела около 96 миллиардов рублей на клиентских счетах и привлекла более 580 тысяч клиентов, у большинства из которых в настоящее время счета и средства в банке "Открытие".

Общий объем инвестиций группы Qiwi в проект "Точка" составил 2,1 миллиарда рублей. За время проекта группа Qiwi также получила дивиденды от "Точки" в размере 0,6 миллиарда рублей. Таким образом, сделка представляет собой 2,5-кратную отдачу на инвестиции.