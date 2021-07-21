МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских регионах неоднородна, где-то может возникнуть необходимость введения жестких ограничений, Минэкономразвития предлагает предоставлять краткосрочные гранты малому и среднему бизнесу, чья деятельность будет приостановлена из-за таких ограничений, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на встрече президента РФ с членами кабмина. Путин призвал оказать помощь регионам, страдающим от пожаров

"Как уже Татьяна Алексеевна (Голикова — ред.) сказала, ситуация с ковидом, действительно, от региона к региону неоднородна и может возникнуть необходимость введения на отдельных территориях дополнительных, более жестких ограничений, которые связаны уже с прямым приостановлением деятельности бизнеса на какой-то срок. И важно, чтобы на период таких краткосрочных ограничений предприниматели, деятельность которых ограничена, получили государственную поддержку", — сказал Решетников.

"Предлагаем для таких случаев предусмотреть предоставление краткосрочных безвозмездных грантов субъектам малого и среднего бизнеса, деятельность которых будет приостановлена из-за временных региональных ограничений", — добавил он.

По его словам, как правило, двух недель ограничений достаточно для стабилизации ситуации с заболеваемостью. "Поэтому размер гранта предлагаем рассчитывать исходя из половины минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника на две недели ограничений, если сроки ограничений будут продлены, то размер гранта будет увеличиваться пропорционально — вплоть до одного МРОТ на сотрудника", — пояснил министр.

По его словам, речь прежде всего идет о предприятиях из индустрии культуры и отдыха, гостиничного бизнеса, общепита, торговли, бытовые услуги. Кроме того, он предложил приравнять в таких случаях социальные некоммерческие организации, чтобы они тоже имели возможность получить поддержку.

"Чуть подробнее о том, как мог бы выглядеть этот порядок. Регион на основе предписания главного санитарного врача принимает решение о введении ограничений в конкретном муниципалитете или группе муниципалитетов. Это решение фиксируется на оперативном штабе по предупреждению распространению новой коронавирусной инфекции по руководством Татьяны Алексеевны Голиковой", — пояснил Решетников.

Глава Минэкономразвития добавил, за грантом необходимо будет обратиться через Федеральную налоговую службу (ФНС). Грант будет зачислен на счет предпринимателя не позднее 7 дней с момента подачи обращения.

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею грантов для малого и среднего бизнеса в случае введения регионом локдауна из-за коронавируса, но указал, что регионы не должны злоупотреблять такими ограничениями, рассчитывая на "щедрую руку" федерального центра.

"Разумеется, поддержу", — сказал Путин, комментируя на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции предложение главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

"Тесная координация должна быть налажена между правительством и регионами с тем, чтобы регионы не так, как захочется, вводили эти ограничения, а со смыслом, информируя своевременно правительство и не ожидая, что правительство щедрой рукой сеятеля будет раздавать направо и налево меры поддержки", — сказал глава государства.

"Конечно, нужно это делать, надо поддерживать, безусловно, они востребованы и нужны сейчас. Но координация с регионами должна быть налажена", — подчеркнул Путин.