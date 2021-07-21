МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Морковь в России начала дешеветь, с 13 по 19 июля продолжили снижаться цены на картофель, лук, огурцы и помидоры, рост цен на капусту по сравнению с предыдущей неделей замедлился, следует из данных Росстата. Росстат впервые почти за год зафиксировал недельную дефляцию

"Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,1%, в том числе на картофель — на 6,2%, помидоры и огурцы — на 5,4%, морковь — на 3,8%, лук репчатый — на 2,4%. В то же время цены на капусту белокочанную выросли на 2,4%, яблоки — на 0,4%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

За предыдущий период, с 6 по 12 июля, морковь выросла в цене на 1,9%, белокочанная капуста — на 4,2%. Репчатый лук тогда подешевел на 2,4%, картофель — на 5,4%, огурцы — на 4,5%, томаты — на 4,8%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период уменьшились на 1,3%.

В 20 регионах цены на морковь снизились на 0,1-3% в 13 субъектах — на 8,1-18,4%. "В 3 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 20 субъектах цены на морковь выросли на 0,1-3,9%, в 9 субъектах — на 4-12,5%", — сообщает Росстат.

"Цены на картофель в 24 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-4%, в 36 субъектах — на 4,1-10%, в 10 субъектах — на 10,1-31,1%. В 2 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 13 субъектах цены на картофель выросли на 0,1-7%", — добавляет ведомство.

С начала года к 19 июля картофель в России подорожал на 69,21%, капуста — на 93,14%, лук — на 31,73%. Морковь с начала года выросла в цене в 2,4 раза (на 142,34%), яблоки — на 8,58%, огурцы подешевели на 39,57%, помидоры — на 24,67%.

С 13 по 19 июля в России выросли цены на гречневую крупу и соль (на 0,4%), на свинину, сливочное масло, маргарин, сухие молочные смеси для детского питания, шоколадные конфеты (на 0,3%), говядину, колбасу вареную, мороженую рыбу, мясные консервы для детского питания, сметану (на 0,2%), овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, жирные творог, печенье и вермишель (на 0,1%).

Цены на сыры сычужные снизились на 0,3%, на баранину и водку — на 0,2%, на полукопченую и варено-копченую колбасу, молоко и чай — на 0,1%. Инфляционные ожидания россиян на год выросли до максимума с 2016 года

ЯЙЦА, САХАР, ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

Яйца в России с 13 по 19 июля продолжили дешеветь, в свою очередь, темп прироста цен на гречку и сахар чуть ускорился по сравнению с предыдущей неделей, а на подсолнечное масло и мясо курицы — замедлился, следует из данных Росстата.

Так, стоимость сахара в среднем по России увеличилась на 0,14%, в том числе в 23 регионах — на 0,1-1%, в шести — на 1,1-3,8%, в 36 субъектах РФ цены не изменились, а в 20 субъектах — снизились на 0,1-1,8%. За предыдущий отчетный период стоимость сахара увеличилась на 0,12%, с начала года — на 3,07%.

В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период выросло в цене на 0,16% против 0,31% за предыдущий период (с начала года — на 5,51%). "В 37 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,7%, в 7 субъектах — на 0,8-20%. В 23 субъектах цены не изменились. В 18 субъектах цены снизились на 0,1-1,3%", — указывает статистическое ведомство.

Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,08%; в 45 субъектах РФ — на 0,1-1%, в восьми — на 1,1-2,4%. "В 8 субъектах цены не изменились. В 24 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-2,9%", — сообщает Росстат. С 6 по 12 июля цены на курятину выросли на 0,19%, с начала года они повысились на 15,28%.

Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 0,3% (с 6 по 12 июля — на 0,6%, с начала года яйца уменьшились в цене на 7,81%). В 32 субъектах цены снизились на 0,1-1,3%, в 11 — на 1,4-3%, в пяти — на 3,1-5,2%, в пяти регионах цены не изменились. "В 24 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-1%, в 8 субъектах — на 1,1-2,6%", — указывает Росстат.

Гречка с 13 по 19 июля выросла в цене на 0,38%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,17%, а с начала года цены поднялись на 9,92%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,07% (за предыдущий период она подешевела на 0,05%, рост с начала года — на 3,48%), черный хлеб — на 0,03% (за предыдущий период — на 0,07%, с начала года — на 3,62%), макаронные изделия подорожали на 0,21% (неделей ранее — подешевели на 0,02%, с начала года цены выросли на 4,47%).

Вермишель подорожала на 0,07% (за предыдущий период уменьшилась в цене на 0,06%, рост с начала года — на 4,14%). Цены на белый хлеб повысились на 0,17% (неделей ранее — на 0,19%, рост с начала года — на 3,16%). Цены на рис снизились на 0,04% (неделей ранее не изменились, с начала года — выросли на 1,68%), на пшено — выросли на 0,02% (за предыдущий период — на 0,08%, с начала года — уменьшились на 2,43%).