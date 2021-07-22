МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Онлайн-сервис услуг YouDo и рекрутинговая платформа HeadHunter объявили о запуске платформы "YouDo Бизнес" на базе YouDo для работы бизнеса с самозанятыми, пишет Forbes.

Платформа позволит выбирать выгодный налоговый режим для самозанятых, оплачивать налоги в ФНС, а также подбирать внештатных сотрудников.

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По прогнозам в YouDo, в ближайшие три года количество самозанятых может составить до 10-15% от всего трудоспособного населения страны. По словам сооснователя компании Дениса Кутергина речь идет о тех, кто был до этого на теневом рынке труда.

"При этом динамика роста числа самозанятых будет зависеть от того, насколько активно бизнес готов с ними работать. Мы видим устойчивый запрос бизнеса не только к поиску самозанятых, но и на автоматизацию процессов при работе с ними", — цитирует Кутергина издание.

По данным Frank RG, которое приводит СМИ, число официально зарегистрированных самозанятых в России к 2024 году вырастет на 6 млн человек — с 2,4 млн до 8,4 млн человек.