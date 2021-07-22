МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Китайская Xiaomi в июне вышла на первое место в России по продажам смартфонов: доля компании и ее суббренда Poco на российском рынке превысила долю южнокорейской группы Samsung, следует из данных российских розничных сетей.

Как следует из аналитики розничной сети МТС, доля Xiaomi в июне составила 31,2%, доля Samsung — 29,8%. На третьем месте по объемам продаж – Apple (14,5%), на четвертом – Realme (4,6%). Пятое место по продажам занимает Poco, суббренд Xiaomi — его доля составила 3,8%. В денежном выражении лидерство в июне сохранила компания Apple.

Данные о лидирующей позиции Xiaomi по продажам смартфонов в июне агентству подтвердили в крупнейшем ритейлере бытовой техники и электроники "М.Видео-Эльдорадо".

"В июне лидером российского рынка в количественном выражении стал бренд Xiaomi (включая суббренд Росо), при этом в целом по первому полугодию и отдельно во втором квартале первую позицию занимает Samsung. В число пяти наиболее популярных брендов за июнь кроме Xiaomi и Samsung вошли Apple, Realme и Honor", — сообщил официальный представитель группы.

По его словам, Xiaomi усилил позиции в июне "за счет широкой представленности сбалансированного ассортимента с набором самых необходимых функций и технологий в востребованных сегментах, выгодных промопредложений, а также растущей популярности и узнаваемости всей экосистемы электроники бренда".

По оценке "М.Видео-Эльдорадо", в первом полугодии 2021 года российский рынок смартфонов достиг порядка 300 миллиардов рублей, что на 30% выше, чем годом ранее. Как отмечают в компании, "это максимальный интерес к смартфонам, который демонстрируют российские покупатели за последние 10 лет".