МОСКВА, 22 июл — РИА Недвижимость. В России летом 2021 года резко вырос спрос на стройматериалы и строительное оборудование, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта "ВсеИнструменты.ру".

"Летом 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020-го резко увеличился спрос на строительное оборудование и материалы. По стране рост спроса на эти сегменты товаров со стороны бизнеса составил 51% и 184% соответственно. Среди физических лиц популярность строительного оборудования увеличилась на 27%, а стройматериалов — более чем в 3 раза", — отметил собеседник агентства.

По данным онлайн-гипермаркета, скачок спроса на эти категории товаров может быть связан с увеличением объемов строительства жилья, который в первом полугодии 2021 года вырос почти на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, объяснил он.

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"Московские компании увеличили закупки на 48%, а в Санкт-Петербурге спрос вырос на 41%. В Волгограде интерес покупателей к стройоборудованию среди предприятий увеличился на 47%, в Екатеринбурге — на 40%, в Самаре — на 39%. Чуть менее активно бизнес покупает строительное оборудование в Воронеже (рост на 19%) и Челябинске (на 11%). Среди физлиц наибольший рост спроса на стройоборудование отмечается в Краснодаре (почти в 4 раза), Ростове-на-Дону (практически в 3 раза) и Волгограде (в 2,7 раза)", — отметил собеседник агентства.

Он отметил, что среди российского бизнеса вырос спрос и на стройматериалы. Интерес к ним в Перми за год вырос почти в 4 раза, а в Санкт-Петербурге — в 2,5 раза. Активно покупают стройматериалы компании в Москве (рост на 129%), Нижнем Новгороде (на 128%), Ростове-на-Дону (на 80%) и Волгограде (на 50%). Среди частных лиц стройматериалы активно приобретали жители Нижнего Новгорода и Москвы — рост спроса составил 173% и 86% соответственно.

В топ популярных товаров из категории строительного оборудования у российского b2c-сегмента вошли бетоносмесители, окрасочные аппараты, а также ремни для стяжки и стропы. В категории стройматериалов самыми популярными оказались утеплители и звукоизоляционные панели, шпаклевки, полиэтиленовые технические пленки, а также малярные стеклохолсты, рассказал представитель онлайн-гипермаркета.

По его словам, бизнес чаще всего покупал системы для выравнивания плитки, бетоносмесители, ремни для крепления груза. Среди строительных материалов самыми популярными стали утеплитель, смеси для гидроизоляции, шпатлевка, материалы для шумоизоляции и цемент.

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