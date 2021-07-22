МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Возможность работать удаленно или по гибридному графику стала для россиян важнее высокой зарплаты, особенно для людей старше 34 лет, свидетельствует исследование сервиса "Зарплата.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Исследовательский центр сервиса опросил 1 892 человек во всех регионах страны в период с 16 по 19 июля. В ходе исследования респондентам предоставлялась возможность выбрать несколько вариантов ответа.

"Сегодня при выборе работы почти половина россиян указывают желание работать удаленно либо бывать в офисе лишь пару дней в неделю (44%). Высокая зарплата стала вторым по значимости критерием – на нее ориентируются 42% опрошенных", — говорится в сообщении сервиса.

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Среди прочих критериев, на которые россияне обращают внимание при поиске работы: стабильность компании (на это указали 40% опрошенных), перспектива карьерного роста (31% респондентов). "26% опрошенных хотят работать под руководством адекватного начальства в дружелюбном и нетоксичном коллективе, 20% — придают значение удаленности работы от дома и транспортной доступности", — добавили авторы исследования.

До пандемии, отмечают они, самым важным фактором при выборе работы являлся уровень дохода.