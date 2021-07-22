МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на имущество депутата нижней палаты парламента России, вице-президента группы компаний "Кировский" Льва Ковпака. Эта информация опубликована в картотеке дел суда.

В документе отмечается, что арест затрагивает счета и денежные средства члена Госдумы, а также его жены Вероники Ковпак и отца — бизнесмена, совладельца сети магазинов "Кировский" Игоря Ковпака. Всего речь идет о более чем миллиарде рублей.

Решение было вынесено судом в рамках банкротного дела по заявлению исполняющего обязанности конкурсного управляющего "Продовольственной компании" Константина Маркова. Он пытается привлечь Ковпаков к субсидиарной ответственности (право взыскать долг с другого лица, если первое не платежеспособно. — Прим. ред.).

В исковых бумагах указано, что Ковпак вывел в пользу своих компаний и фирм родственников более 600 миллионов рублей из денег ООО "Продовольственная компания" в счет оплаты недействительных сделок.