МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. "Почта России" договорилась с авиакомпанией "Аэрофлот" о ежедневной доставке почты и посылок в США этим летом прямыми пассажирскими рейсами, что позволит ускорить доставку в 1,5 раза, сообщила компания. "Почта России" зарегистрировала четыре новые дочерние компании

"Почта России" договорилась с "Аэрофлотом" о ежедневной доставке почтовых отправлений прямыми пассажирскими авиарейсами. В среднем это позволит сократить сроки доставки из России на 50% и ежедневно доставлять в США около 5 тонн посылок и писем. До этого "Почта" использовала до 5 прямых и до 4 транзитных рейсов в неделю", — говорится в сообщении.

Договоренности с крупнейшей российской авиакомпанией будут действовать "как минимум до конца лета", отмечает "Почта".

По информации компании, США – лидер по количеству экспортных отправлений из России: доля отправлений в эту страну составляет 32% от общего объема. За первые шесть месяцев текущего года компания доставила в США более 720 тысяч отправлений — на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заместитель генерального директора по логистике "Почты России" Игорь Чебунин пояснил, что из-за пандемии количество прямых пассажирских авиарейсов до сих пор не восстановилось, и компания вынуждена использовать транзитные перевозки для доставки почты. "Почта России" получила лицензию на оптовую торговлю лекарствами

"К сожалению, это сильно сказывается на сроках доставки… Поэтому мы очень рады, что теперь сможем вывозить прямыми рейсами весь объем посылок в США и сократить сроки доставки до получателей", – добавил он.

"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. В октябре 2019 года ФГУП "Почта России" было преобразовано в одноименное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат РФ. При этом к АО перешли все права и обязанности этого федерального государственного предприятия.