"Почта России" договорилась с "Аэрофлотом" о ежедневной доставке посылок в США прямыми авиарейсами
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. "Почта России" договорилась с авиакомпанией "Аэрофлот" о ежедневной доставке почты и посылок в США этим летом прямыми пассажирскими рейсами, что позволит ускорить доставку в 1,5 раза, сообщила компания.
"Почта России" договорилась с "Аэрофлотом" о ежедневной доставке почтовых отправлений прямыми пассажирскими авиарейсами. В среднем это позволит сократить сроки доставки из России на 50% и ежедневно доставлять в США около 5 тонн посылок и писем. До этого "Почта" использовала до 5 прямых и до 4 транзитных рейсов в неделю", — говорится в сообщении.
Договоренности с крупнейшей российской авиакомпанией будут действовать "как минимум до конца лета", отмечает "Почта".
По информации компании, США – лидер по количеству экспортных отправлений из России: доля отправлений в эту страну составляет 32% от общего объема. За первые шесть месяцев текущего года компания доставила в США более 720 тысяч отправлений — на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Заместитель генерального директора по логистике "Почты России" Игорь Чебунин пояснил, что из-за пандемии количество прямых пассажирских авиарейсов до сих пор не восстановилось, и компания вынуждена использовать транзитные перевозки для доставки почты.
"К сожалению, это сильно сказывается на сроках доставки… Поэтому мы очень рады, что теперь сможем вывозить прямыми рейсами весь объем посылок в США и сократить сроки доставки до получателей", – добавил он.
"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. В октябре 2019 года ФГУП "Почта России" было преобразовано в одноименное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат РФ. При этом к АО перешли все права и обязанности этого федерального государственного предприятия.
https://1prime.ru/business/20210722/834270223.html