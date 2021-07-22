МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Мировой суд 422-го судебного участка Москвы оштрафовал на 5,5 миллиона рублей Twitter по двум протоколам за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в суде. Суд в Москве оштрафовал Telegram на 11 миллионов рублей

"Твиттер, Инк. (Twitter, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что по аналогичному протоколу он оштрафован на 2,5 миллиона рублей.

По состоянию на конец мая Twitter присудили выплатить 27,9 миллиона рублей по административным штрафам.

Ранее в четверг суд оштрафовал по той же статье Facebook на 6 миллионов рублей и Telegram на 11 миллионов рублей.

Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.