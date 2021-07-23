МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Ростуризм проработает с Грецией варианты заселения российских туристов Mouzenidis Travel, при этом представители самого туроператора заявляют о намерении сохранить бизнес в России и выполнить обязательства перед туристами, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Туроператоры России переводят заявки Mouzenidis на другие компании Греции

Один из крупнейших туроператоров на греческом рынке Mouzenidis Travel в конце июня сообщил, что приостанавливает обслуживание клиентов до конца июля из-за финансовых проблем. В середине июля стало известно, что компания отменила туры россиян почти на один миллиард рублей.

"Для решения проблемы руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела телефонные переговоры с министром туризма Греции Харисом Теохарисом. В ходе переговоров Догузова отметила необходимость объединения усилий для урегулирования ситуации, а также предложила ряд наиболее приемлемых мер… Стороны договорились о совместной проработке возможных вариантов обеспечения заселения российских туристов по ранее приобретенным турам", — говорится в сообщении.

В Ростуризме также сообщили, что прошла встреча представителей ведомства с российским офисом Mouzenidis Travel, в ходе которой "представители туроператора заявили о том, что намерены сохранить бизнес в России и выполнить обязательства перед туристами". "Ростуризм, со своей стороны, также выступает за сохранение бизнеса российского офиса Mouzenidis Travel и предпринимает для этого все необходимые действия. Все заинтересованные стороны, включая туристов, будут проинформированы о вариантах разрешения сложившейся ситуации", — добавили в пресс-службе.

Ростуризм находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса с российской и греческой стороны и держит ситуацию с Mouzenidis Travel на особом контроле, отметило ведомство.