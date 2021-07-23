МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил провести с 1 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года эксперимент по маркировке электронных сигарет и картриджей для них, следует из проекта постановления на портале regulation.gov.ru. Минпромторг предложил изымать автомобили за перевозку нелегальных сигарет

Маркировке в рамках эксперимента подлежат две товарные позиции — жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе в картриджах, а также электронные системы доставки никотина, содержащие в своем составе такую жидкость.

Эксперимент носит добровольный характер. На период его проведения участникам оборота на безвозмездной основе будет предоставлено специализированное оборудование, отмечается в документе.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров — меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, отдельные молочные продукты и некоторые изделия легкой промышленности.