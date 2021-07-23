КИЕВ, 23 июл — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны на три года против ряда физлиц, в том числе россиян, и юрлиц, в том числе Wildberries, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства. ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины

"Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" (Wildberries). Срок действия — три года", — говорится в дополнении к указу.

В списке юрлиц указаны названия компаний в РФ, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане и Украине.

Кроме того, санкции введены на три года против неприбыльных организаций "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции", "Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции", "Ассоциация Франция — Крым".

Также под санкции попали россияне: Татьяна Бакальчук (гендиректор Wildberries), Владислав Бакальчук (совладелец компании), Андрей Ревяшко (директор по IT Wildberries), Алексей Кузменко. В список санкций попали и два француза – Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан (оба "за содействие ДНР").

Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.