МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа, в частности по маршруту Москва — Минск до 20 в неделю, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь по маршрутам Москва — Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи — Минск и Краснодар — Минск с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте", — говорится в сообщении.