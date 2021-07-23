МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией с 9 августа, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 9 августа 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Бахрейн по маршруту Москва – Манама с частотой два рейса в неделю; Доминикана по маршрутам Москва – Пунта-Кана, Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю; Молдавия по маршруту Москва – Кишинев с частотой три рейса в неделю", – говорится в сообщении.