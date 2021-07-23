МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Россия с 9 августа увеличивает число рейсов в сирийский Дамаск и Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Россия с девятого августа возобновляет авиасообщение с тремя странами

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

"Также принято решение с 9 августа увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва – Дамаск с 1 до 3 рейсов в неделю. Кроме того, с 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх с частотой 5 рейсов в неделю на каждом маршруте", — говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.

"Оперативный штаб также рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19", — добавили в штабе.