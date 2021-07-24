Шувалов назначен председателем госкорпорации ВЭБ на пять лет
ШУВАЛОВ НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСКОРПОРАЦИИ ВЭБ НА ПЯТЬ ЛЕТ — УКАЗ
https://1prime.ru/business/20210724/834290510.html
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ШУВАЛОВ НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСКОРПОРАЦИИ ВЭБ НА ПЯТЬ ЛЕТ — УКАЗ
https://1prime.ru/business/20210724/834290510.html
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