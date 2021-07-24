МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что правительство будет компенсировать цены на стройматериалы для застройщиков. Зарплаты московских строителей растут беспрецедентными темпами

"Ситуация с ценами на стройматериалы тяжелейшая, но из приятных новостей могу сказать, что на уровне правительства принято решение, что удорожание стройматериалов мы будем оплачивать. Постараемся компенсировать" — сказал Хуснуллин журналистам.

В связи с резким ростом цен на металлопродукцию в прошлом году, металлурги и строители при участии Минпромторга и Минстроя договорились о возможности прямых поставок металлопроката, первые договоры были заключены зимой 2021 года. На заседании у первого вице-премьера России Андрея Белоусова в конце апреля было решено, что правительство проработает возможность заключения прямых договоров на поставку металлопродукции и для крупных инфраструктурных проектов.

Он также добавил, что на следующей неделе планируется выпустить постановление по механизму распределения средств для поддержки подрядчиков.

"Надеюсь, что через две-три недели коллеги-госзаказчики смогут делать перерасчеты", — отметил вице-премьер.