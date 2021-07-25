МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Движение пассажирских поездов по Транссибу в Забайкалье открыто, сообщает РЖД. Мишустин поручил держать на контроле ситуацию на Транссибе

"Пассажирское движение по Транссибу открыто", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале РЖД.

Отмечается, что реку Ареда по первой нитке восстановленного моста пересек первый пассажирский поезд №11 Владивосток-Самара. Железнодорожное сообщение восстановлено за двое суток, но работы продолжатся до открытия второй нитки моста.

Добавляется, что на данный момент в восстановлении инфраструктуры задействованы 350 железнодорожников, около 27 единиц автотракторной техники, две путевых машинных станции, более 100 вагонов специализированного подвижного состава, а также отсыпано более 5000 кубометров щебня и бутового камня.

Ранее сообщалось, что в результате мощных ливней в Забайкальском крае были подтоплены сотни домов, в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба было остановлено.