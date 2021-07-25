МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. РЖД приступили к вывозу грузов, которые были задержаны в пути из-за ЧС на Транссибирской магистрали в Забайкалье, сообщает компания. Движение пассажирских поездов по Транссибу в Забайкалье восстановлено

"Приступаем к вывозу грузов, задержанных в пути из-за перерыва в движении по Транссибу. В первую очередь будут отправлены социально значимые товары во внутрироссийском сообщении", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.

Уточняется, что далее совместно с грузоотправителями будет согласован график доставки экспортных грузов, с учетом правил недискриминационного доступа к инфраструктуре и подхода судов для перевалки в портах. Все грузовые поезда, остановленные по причине ЧС, поедут в пункты назначения.

В результате мощных ливней в Забайкальском крае подтоплены сотни домов, в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба было остановлено. В субботу днём были пущены первые тестовые поезда по восстановленному мосту. Позднее компания открыла движение пассажирских поездов, первым пропущенным составом стал поезд №11 Владивосток-Самара.