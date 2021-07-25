МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Снижение производства подсолнечного масла в России с апреля по август наблюдается каждый сезон, с сентября объемы выпуска пойдут вверх, сообщил журналистам исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. В России снизилось производство подсолнечного масла

По данным Росстата, производство в России нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в первом полугодии 2021 года уменьшилось на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 2,7 миллиона тонн. Производство продукции в июне сократилось на 35,7% в годовом выражении, а по сравнению с маем текущего года — на 22,9%.

"Такое снижение производства масел, начиная с апреля по август, мы наблюдаем каждый сезон, что логично объясняется истощением запасов сырья прошлогоднего урожая. С сентября объемы производства пойдут вверх, так как мы ожидаем в этом году рекордный урожай масличных культур, сопоставимый с урожаем 2019 года", — сказал Мальцев.

По его словам, с учетом продолжения действия мер защиты внутреннего рынка, союз прогнозирует почти 90-процентную загрузку перерабатывающих мощностей, полное удовлетворение потребностей российского рынка и рост экспорта готовой масложировой продукции из РФ до 6,7 миллиарда долларов к концу 2021 года. В Минсельхозе не ждут роста цен на масло

В целом, по данным Масложирового союза, производство масел и в целом переработка масличных культур в последние пять лет только увеличивается — исключение составил сезон 2020-2021 года (начался в сентябре 2020 года, закончится в августе 2021 года), в котором объемы производства подсолнечного масла снизились на 10%.

"Это связанно, в первую очередь, с сокращением валового сбора подсолнечника по отношению к сезону 2019-2020 года", — добавил глава союза.

Минсельхоз РФ ранее сообщил, что урожая подсолнечника в России в 2021 году совместно с мерами по ограничению его экспорта будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен на подсолнечное масло.