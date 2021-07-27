МОСКВА, 27 июл – ПРАЙМ. При бронировании жилья в курортном регионе есть вероятность стать жертвой мошенников, даже если процедура осуществляется через специализированный сервис, предупредил в беседе с радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. Мошенники стали чаще подделывать сайты банков

По его словам, преступники часто выдают себя за владельцев квартир, апартаментов или представителей отелей, связываются с пользователями сервиса, сообщают о некой ошибке и просят ввести платежные данные в другом месте.

"К сожалению, подобные прецеденты возникают с завидной регулярностью. Злоумышленники присылают информацию о ресурсе, который действительно может быть сломан, и предлагают альтернативные платежные формы, которые на самом деле являются нелегитимными", – сказал Сизов.

В такой ситуации он советует отказаться от бронирования, даже если предложение выглядит очень заманчивым.

"Если вы пользуетесь тем или иным ресурсом и процесс пошел не так, лучше отказаться даже от суперинтересного предложения, потому что если в сервисе бронирований возникла форма нестандартной оплаты, то это, скорее всего, не дополнительная резервная возможность, а попытка обмануть вас со стороны третьих лиц", – уверен эксперт. Адвокаты предупредили о выдающих себя за юристов мошенниках

Таким образом, первый признак мошенничества — нестандартная форма для ввода платежных реквизитов. Нередко она сочетается с отсутствием отзывов об объекте – гостинице, апартаментах, сдаваемой в аренду на короткий срок квартире. Скорее всего, отзывов по объекту, где для бронирования предлагается заполнить альтернативную форму, либо не будет совсем, либо они будут суперкороткими, предположил Сизов. В крупных гостиницах такое встречается редко, а в частном фонде супервыгодные предложения, о которых нет отзывов, несет в себе риск, объяснил он.

При возникновении технических сложностей при бронировании некоторые настоящие владельцы квартир или отелей предлагают отменить оформление договоренностей в интернете и обсудить условия на месте. В этом случае клиент берет на себя ответственность за все возможные риски.

"Как только вы договариваетесь с человеком лично, взаимоотношения между вами переходят в другую плоскость. Вы должны четко понимать, что никаких претензий к платформе, которой вы воспользовались сначала, вы предъявить не сможете, никакого третьего арбитра, который будет заботиться о своем реноме и привлекательности на рынке, уже не будет", – объяснил Сизов.

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