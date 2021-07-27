Эксперт Сизов предупредил, что на сайтах бронирования жилья можно встретить мошенников
МОСКВА, 27 июл – ПРАЙМ. При бронировании жилья в курортном регионе есть вероятность стать жертвой мошенников, даже если процедура осуществляется через специализированный сервис, предупредил в беседе с радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
По его словам, преступники часто выдают себя за владельцев квартир, апартаментов или представителей отелей, связываются с пользователями сервиса, сообщают о некой ошибке и просят ввести платежные данные в другом месте.
"К сожалению, подобные прецеденты возникают с завидной регулярностью. Злоумышленники присылают информацию о ресурсе, который действительно может быть сломан, и предлагают альтернативные платежные формы, которые на самом деле являются нелегитимными", – сказал Сизов.
В такой ситуации он советует отказаться от бронирования, даже если предложение выглядит очень заманчивым.
"Если вы пользуетесь тем или иным ресурсом и процесс пошел не так, лучше отказаться даже от суперинтересного предложения, потому что если в сервисе бронирований возникла форма нестандартной оплаты, то это, скорее всего, не дополнительная резервная возможность, а попытка обмануть вас со стороны третьих лиц", – уверен эксперт.
Таким образом, первый признак мошенничества — нестандартная форма для ввода платежных реквизитов. Нередко она сочетается с отсутствием отзывов об объекте – гостинице, апартаментах, сдаваемой в аренду на короткий срок квартире. Скорее всего, отзывов по объекту, где для бронирования предлагается заполнить альтернативную форму, либо не будет совсем, либо они будут суперкороткими, предположил Сизов. В крупных гостиницах такое встречается редко, а в частном фонде супервыгодные предложения, о которых нет отзывов, несет в себе риск, объяснил он.
При возникновении технических сложностей при бронировании некоторые настоящие владельцы квартир или отелей предлагают отменить оформление договоренностей в интернете и обсудить условия на месте. В этом случае клиент берет на себя ответственность за все возможные риски.
"Как только вы договариваетесь с человеком лично, взаимоотношения между вами переходят в другую плоскость. Вы должны четко понимать, что никаких претензий к платформе, которой вы воспользовались сначала, вы предъявить не сможете, никакого третьего арбитра, который будет заботиться о своем реноме и привлекательности на рынке, уже не будет", – объяснил Сизов.
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