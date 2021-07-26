МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса вызвала всплеск афер, связанных со спросом на востребованные товары, однако мошенники продолжают использовать и "классические" схемы, рассказал РИА Новости директор департамента корпоративного бизнеса ESET в России и СНГ Антон Пономарев. Эксперты узнали, как утекают личные данные россиян

"Рост спроса на определенные категории товаров из-за пандемии спровоцировал всплеск афер с продажей дефицитных продуктов и препаратов на онлайн-аукционах. Мошенники создают фиктивный аукцион, предлагая товар, которого на самом деле у них нет. Когда победитель "торгов" перечисляет назначенную сумму, злоумышленники скрываются", — сообщил эксперт.

Еще одним видом мошенничества является рассылка писем с сообщением о выигрыше крупной суммы в лотерее: для получения приза жертве предлагают заплатить покрывающий налоги сбор или стоимость доставки. После получения суммы денег, мошенники исчезают. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, Пономарев советует проверять в поисковых системах, проводится ли в данный момент указанная лотерея или розыгрыш.

Кроме того, злоумышленники рассылают в мессенджере и почте предложения о прибыльном вложении — в этом случае жертва либо просто потеряет деньги, не получив процент, либо средства будут украдены через специально созданный сайт, похожий на известную торговую площадку. Для предотвращения потери средств, эксперт советует требовать личной встречи с финансовым менеджером и предоставление оригиналов документов.

Наконец, существует схема пересылки платежей — жертве приходит сообщение об ошибочном пополнении счета и просьба перевести средства другому человеку, а также налоговое мошенничество: предприниматели получают сообщения якобы от госслужб с предложением оформить выплату налогов через удобную электронную форму и делятся своими личными данными с злоумышленниками. В обоих случаях эксперт рекомендует предварительно уточнять информацию в банке или налоговом органе.

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