МОСКВА, 27 июл – ПРАЙМ. Российские власти намерены разработать законопроект об обязанности предоставлять при продаже помещений или сдаче в аренду информацию, из которой можно узнать о размерах потенциальной экономии на оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом пишут "Известия". Стало известно, во сколько обойдется россиянам цифровизация ЖКХ

Речь идет о таком параметре, как класс энергоэффективности строения. Он относится как к жилым, так и к общественным зданиям.

Соответствующие требования предусмотрены в доработанном Минэкономразвития проекте комплексного плана повышения энергоэффективности российской экономики. Документ направлен премьер-министру Михаилу Мишустину для утверждения.

Такой законопроект должен быть разработан в 2023 году, в числе исполнителей и соисполнителей числятся Минэкономразвития, Минстрой и Роспотребнадзор.

Классы энергоэффективности многоквартирным домам в России присваивают с 2011 года. Самый высокий класс, соответствующий минимальному потреблению энергии — А++, самый низкий — G.

Член межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития по взаимодействию с "ЭнергиаВита" Мария Степанова сказала, что, как показывает практика, разница в плате за ЖКУ на квадратный метр может достигать 30% и выше в зависимости от энергетического класса здания.

Председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, президент ассоциации управляющих компаний "Национальный жилищный конгресс" Ирина Булгакова уточнила, что итоговая сумма платежа зависит от таких показателей, как площадь квартиры, климатическая зоны. При равных условиях потребление энергии в здании с классом А++ ниже более чем вдвое, чем в здании с классом G.

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