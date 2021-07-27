Лимон и чеснок стали одними из немногих продуктов, подешевевших по итогам первого полугодия
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Лимон и чеснок оказались одними из немногих продуктов, которые подешевели по итогам первого полугодия, подсчитал РБК на основе данных Росстата.
Средняя цена за килограмм лимонов в рознице в январе-июне 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2020-го более чем на 30% — со 189,4 рубля до 131,9 рубля. Ни на один другой продукт питания цены не падали так стремительно.
Подешевел в рознице в первом полугодии и чеснок. Его цена упала почти на 10% — с 254,5 рубля до 229,6 рубля за килограмм.
В начале прошлого года было мало что известно про коронавирус, и по этой причине большая часть россиян, привыкших использовать лимоны и чеснок для профилактики простудных заболеваний, начали эти продукты скупать. В результате цены повысились.
По данным исследовательской компании GfK, которая отслеживает покупки 20 тысяч российских домохозяйств по всей стране, за первые шесть месяцев 2021 года российские семьи покупали лимоны или лаймы в среднем 3,8 раза, чеснок — 2,4 раза. Частота покупок лимонов в сравнении с первым полугодием 2020 года незначительно выросла, чеснока — снизилась.
Кроме лимонов и чеснока в первом полугодии 2021 года заметно подешевело пшено — на 11%, с 68,4 до 60,8 рубля за килограмм. Снизилась также стоимость репчатого лука — на 7%, с 34,8 до 32 рубля за килограмм.
Остальные продукты, в том числе относящиеся к социально значимым, в первой половине года подорожали. Лидерами роста цен стали так называемые овощи "борщевого набора" — свекла, морковь, картофель. Они подорожали соответственно на 69%, до 48,3 рубля за килограмм, на 56%, до 52,5 рубля, на 50%, до 41,4 рубля.
Кроме того, на 47%, до 49,8 рубля за килограмм, подорожал в магазинах сахар, цены на которой поставщики и торговые сети по инициативе правительства зафиксировали до 1 июня 2021 года.
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