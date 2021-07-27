МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Лимон и чеснок оказались одними из немногих продуктов, которые подешевели по итогам первого полугодия, подсчитал РБК на основе данных Росстата. Банк России фиксирует снижение цен на продукты "борщевого набора"

Средняя цена за килограмм лимонов в рознице в январе-июне 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2020-го более чем на 30% — со 189,4 рубля до 131,9 рубля. Ни на один другой продукт питания цены не падали так стремительно.

Подешевел в рознице в первом полугодии и чеснок. Его цена упала почти на 10% — с 254,5 рубля до 229,6 рубля за килограмм.

В начале прошлого года было мало что известно про коронавирус, и по этой причине большая часть россиян, привыкших использовать лимоны и чеснок для профилактики простудных заболеваний, начали эти продукты скупать. В результате цены повысились.

По данным исследовательской компании GfK, которая отслеживает покупки 20 тысяч российских домохозяйств по всей стране, за первые шесть месяцев 2021 года российские семьи покупали лимоны или лаймы в среднем 3,8 раза, чеснок — 2,4 раза. Частота покупок лимонов в сравнении с первым полугодием 2020 года незначительно выросла, чеснока — снизилась.

Кроме лимонов и чеснока в первом полугодии 2021 года заметно подешевело пшено — на 11%, с 68,4 до 60,8 рубля за килограмм. Снизилась также стоимость репчатого лука — на 7%, с 34,8 до 32 рубля за килограмм.

Остальные продукты, в том числе относящиеся к социально значимым, в первой половине года подорожали. Лидерами роста цен стали так называемые овощи "борщевого набора" — свекла, морковь, картофель. Они подорожали соответственно на 69%, до 48,3 рубля за килограмм, на 56%, до 52,5 рубля, на 50%, до 41,4 рубля.

Кроме того, на 47%, до 49,8 рубля за килограмм, подорожал в магазинах сахар, цены на которой поставщики и торговые сети по инициативе правительства зафиксировали до 1 июня 2021 года.

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