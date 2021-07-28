МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам первой половины 2021 года увеличил в годовом выражении чистую прибыль в два раза — до 36,45 миллиарда долларов, сообщается в релизе холдинга. Чистая прибыль Microsoft выросла на 38%

Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 53,54 доллара против 20 долларов годом ранее. Выручка компании при этом выросла в 1,5 раза — до 117,194 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль Alphabet выросла в 2,7 раза в годовом выражении и составила 18,525 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 27,26 доллара против 10,13 доллара годом ранее. Прогноз составлял 19,24 доллара на акцию. Выручка компании за три месяца увеличилась в 1,6 раза — до 61,88 миллиарда долларов при прогнозе в 56,19 миллиарда долларов.

"Наша сильная выручка во втором квартале в размере 61,9 миллиарда долларов отражает рост активности потребителей в интернете и широкий рост расходов рекламодателей. Опять же, мы извлекли выгоду из отличного выполнения работы всех наших команд", — отмечает в релизе финдиректор Alphabet и Google Рут Порат (Ruth Porat).

Число сотрудников компании по состоянию на 30 июня 2021 года составляет почти 144,1 тысячи человек.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.