МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. В Минздраве прорабатываются новые меры по ужесточению политики в отношении табакокурения и оборота табачной продукции. Об этом сообщил в своем Telegram заместитель главы ведоства Олег Сагалай. Известный табачный гигант будет бороться с курением

В частности, планируется обязать производить стандартные по размеру и обезличенные упаковки, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения.

Также прорабатывается вопрос о введении запрета на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, что позволит не вводить в заблуждение потребителей.

Кроме того, может быть введен запрет на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.

Сагалай напомнил, что ВОЗ выпустила восьмой глобальный доклад о глобальной табачной эпидемии. В этом году акцент в докладе сделан на новые средства доставки никотина — электронные сигареты. Международная организация пишет, что сейчас продажа электронных систем доставки никотина запрещена в 32 странах. Еще 79 стран ввели хотя бы одно частичное ограничение, установив запрет на использование таких изделий в общественных местах, их рекламу, стимулирование продажи и спонсорство либо требование о размещении предупреждений на упаковке.

В целом по крайней мере одной из антитабачных мер охвачено около 5,3 миллиарда человек, что более чем в четыре раза превышает 1 миллиард человек в 2007 году.

"В нашей стране за это время был принят комплексный антитабачный закон, содержащий основные меры, направленные на защиту от табачного дыма. В прошлом году был принят закон, которым электронные сигареты фактически приравнены к обычным в плане регулирования. Но для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры", — отметил замминистра.

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