2021-05-26T18:46:00+03:00
2021-05-26T18:58:37+03:00
2021-05-26T18:46:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210526/833763515.html
Верховный суд: россияне вправе требовать компенсацию от курящих соседей
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россияне, страдающие от курящих соседей, могут требовать компенсации морального вреда, сообщили РИА Новости, цитируя заявление главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, сделанного... ПРАЙМ, 26.05.2021
курение, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83261/14/832611473.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83261/14/832611473.jpg
https://1prime.ru/images/83261/14/832611466.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83261/14/832611466.jpg
https://1prime.ru/images/83261/14/832611462.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83261/14/832611462.jpg
https://1prime.ru/society/20201030/832243753.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Россияне, страдающие от курящих соседей, могут требовать компенсации морального вреда, сообщили РИА Новости, цитируя заявление главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, сделанного в ходе Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды.
"В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред", — сказал Лебедев .
Председатель ВС подчеркнул, что соблюдения права каждого на охрану здоровья и жизни возможно только в случае гармонии между людьми и природой и благоприятной окружающей среды.
"Бережное и ответственное использование природных ресурсов обеспечивают экономическое и духовное развитие человечества. В этой связи защита экологии является одной из основных целей правового регулирования", — заключил он.
Читайте также:
Курение кальянов и вейпов в ресторанах России с пятницы запрещено