МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Россияне, страдающие от курящих соседей, могут требовать компенсации морального вреда, сообщили РИА Новости, цитируя заявление главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, сделанного в ходе Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды. Курение кальянов и вейпов в ресторанах России с пятницы запрещено

"В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред", — сказал Лебедев .

Председатель ВС подчеркнул, что соблюдения права каждого на охрану здоровья и жизни возможно только в случае гармонии между людьми и природой и благоприятной окружающей среды.

"Бережное и ответственное использование природных ресурсов обеспечивают экономическое и духовное развитие человечества. В этой связи защита экологии является одной из основных целей правового регулирования", — заключил он.

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