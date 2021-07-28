Это произойдет, если правительство согласится ввести квоты на импорт
МОСКВА, 28 июл —ПРАЙМ. Российские садоводы выступили за сезонные квоты на импорт яблок. Они обратились к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой ввести квоты, иначе им грозит банкротство, пишет "Коммерсант". Эксперты, опрошенные изданием, считают, что меры приведут к росту цен.
Газете в правительстве сообщили, что пока его не получили.
Письмо, направленное Мишустину 22 июля, подписали руководители союза "Садоводы Кубани", Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края, союза "Садоводы Дагестана" и Ассоциации садоводов России.
В тексте письма отмечается, что в 2021 году себестоимость производства яблок выросла на 50%.
Собеседник издания считает, что ситуация может привести к банкротству малых и средних садоводческих хозяйств, что негативно скажется на внутреннем производстве, предупредил Ширинов. Поэтому участники рынка просят ввести квоты на импорт яблок с сентября по апрель.
"В сезон активного сбора и реализации импорт плодов должен быть ограничен 40% от потребления, в ситуации, когда многим предприятиям пришлось увеличивать долговую нагрузку из-за из-за сложных погодных условий и гибели урожая, ограничение импорта — это "вопрос выживания"", — цитирует газета главу "Садоводов Кубани" Николая Щербакова.
Другой собеседник "Коммерсанта" сообщил, что при себестоимости 30 рублей за 1 кг в оптовом звене яблоки сейчас продаются по 15–25 рублей за 1 кг.
По данным источников из отрасли, в России ежегодно выращивается около 1,2 млн тонн яблок, импортируется еще около 1 млн тонн.
Эксперты соглашаются, квоты поддержат отечественных производителей, но для потребителей ситуация изменится в худшую сторону, цены на яблоки могут вырасти.
Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сомневается, что в условиях, когда вся работа властей направлена на сдерживание инфляции, правительство согласится на квотирование.
https://1prime.ru/business/20210728/834314592.html