МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, приходящийся на акционеров головной компании, по итогам первого полугодия 2021 года составила 6,29 миллиарда долларов после убытка в 1,7 миллиарда за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании.

Прибыль на акцию составила 5,4 доллара против убытка в 1,57 доллара годом ранее. Выручка компании за январь-июнь 2021 года выросла на 37%, до 35,536 миллиарда долларов. Операционная прибыль в отчетный период составила 7,073 миллиарда долларов против убытка в 606 миллионов годом ранее.

Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров головной компании, во втором квартале составила 4,005 миллиарда долларов против убытка в 559 миллионов долларов годом ранее. Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 3,47 доллара против убытка в 0,5 доллара годом ранее. Выручка компании по итогам периода подскочила в 1,7 раза, достигнув 19,343 миллиарда долларов. Операционная прибыль составила 4,432 миллиарда долларов против убытка 253 миллионов долларов во втором квартале 2020 года.

Добыча железной руды в первом полугодии текущего года составила 24,5 миллиона тонн, что на 12% ниже показателя годичной давности. За второй квартал компания добыла 12,2 миллиона тонн руды, что на 10% ниже показателя годичной давности. Производство нерафинированной стали в минувшем полугодии незначительно сократилось — до 35,4 миллиона тонн, во втором квартале показатель вырос на 23%, до 17,8 миллиона тонн. Выручка Delivery Club во втором квартале выросла на 42%

Кроме того, ArcelorMittal объявила о программе обратного выкупа акций в размере 2,2 миллиарда долларов. Компания отмечает, что целью программы является сокращение акционерного капитала и выполнение долговых обязательств.

ArcelorMittal — крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.