МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies в первом полугодии 2021 года получила приходящуюся на группу чистую прибыль в 5,55 миллиарда долларов, годом ранее убыток составлял 8,335 миллиарда долларов, говорится в отчете компании.

Выручка TotalEnergies в отчетном периоде выросла на 30% и составила 90,786 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию составила 2,03 доллара после убытка годом ранее в 3,29 доллара.

Во втором квартале прибыль компании составила 2,206 миллиарда долларов, во втором квартале 2020 года убыток составлял 8,369 миллиарда долларов. Выручка поднялась почти в два раза, до 47,049 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию находилась на уровне 0,8 доллара против убытка в 3,27 доллара годом ранее.

Совокупный объем добычи углеводородов компанией в первой половине 2021 года составил 2,805 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 5% меньше показателя за такой же период прошлого года. В 2021 году компания ожидает добычу на уровне около 2,85 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Выручка "ВКонтакте" во втором квартале выросла на 35%

Согласно оценке компании, нефть Brent стоила в первом полугодии 65 долларов за баррель, во втором квартале — 69 долларов.

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников TotalEnergies насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах. В феврале компания заявила о намерении сменить название на TotalEnergies, окончательно название сменилось 28 мая. Компания выступает акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 19,4%, а также владеет долями в 20% и 10% его проектах "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2".